Обмен пленными: названы возможные сроки [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков заявил, что обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца этого года. Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, обмен может состоятся ближе к Рождеству.
"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать до конца года, ближе к Рождеству", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отчитался о работе и призвал украинцев к доверию. А также предложил новый формат переговоров по Крыму.
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