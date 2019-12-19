Нині Моралес в Мексиці, де йому надали політичний притулок

Прокуратура Болівії видала ордер на арешт експрезидента Ево Моралеса. Відповідний документи опублікував в Твіттері міністр внутрішніх справ країни.

Моралеса підозрюють в фінансуванні тероризму і провокації сутичок під час демонстрацій проти уряду, внаслідок чого загинули 35 осіб. Нині Моралес в Мексиці, де йому надали політичний притулок.