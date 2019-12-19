Прокуратура Болівії видала ордер на арешт екс-президента [ Редактировать ]
Прокуратура Болівії видала ордер на арешт експрезидента Ево Моралеса. Відповідний документи опублікував в Твіттері міністр внутрішніх справ країни.
Моралеса підозрюють в фінансуванні тероризму і провокації сутичок під час демонстрацій проти уряду, внаслідок чого загинули 35 осіб. Нині Моралес в Мексиці, де йому надали політичний притулок.
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