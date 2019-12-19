Газовые переговоры: Путин оценил перспективы договориться [ Редактировать ]
Украина и Россия смогут договориться по газовому вопросу. Такую позицию выразил президент России Владимир Путин.
Он заверил, что Россия будет сохранять транзит газа через Украину, вопрос лишь в объемах и сроках.
Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как Северный поток, Северный поток-2, Турецкий поток, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт, - сказал Путин.
Также он отметил, что Россия по-прежнему готова предоставить Украине более низкую цену на газ, чем она покупает сейчас.
Путин надеется на достижение газовых договоренностей с Украиной, удовлетворяющих все стороны.
Раньше сообщалось о том, что цены на газ для населения снизили. А также в Кремле выступили с заявлением о транзите газа
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