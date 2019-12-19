Пересмотр Минских соглашений приведет к тупику - Путин [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил, что был расстроен, услышав о предложении президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть Минские соглашение.
Российский президент уверен, что это приведет к тупику.
Путин отметил, что считает переговоры в Минске и договоренности, которые были там подписаны, единственным шансом для стабилизации ситуации на Востоке Украины.
Раньше сообщалось о том, что Путин оценил перспективы договориться с Украиной по газу. А также Путин и Меркель провели переговоры.
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