Рак позвоночника - опасное заболевание, которое может развиваться и поразить всю центральную нервную систему, пишет clutch.ua.

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Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. на первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.

Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.

Первые симптомы:

слабость;

мышечные спазмы;

боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе;

боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа;

холодная, липкая кожа;

недержание мочи и кала;

парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.

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