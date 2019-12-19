Рак позвоночника: названы первые симптомы [ Редактировать ]
Рак позвоночника - опасное заболевание, которое может развиваться и поразить всю центральную нервную систему, пишет clutch.ua.
Заболеваемость раком спинного мозга увеличивается с возрастом и происходит одинаково часто у мужчин и женщин. на первых этапах развития болезнь практически не дает о себе знать, боль и внешние признаки отсутствуют.
Очень часто, первым симптомом, с которым пациенты обращаются к врачам, оказывается ощущение болей в спине и припухлости на поверхности пораженного участка тела.
Первые симптомы:
- слабость;
- мышечные спазмы;
- боль и ощущение холода в нижних конечностях, трудности при ходьбе;
- боль в спине, которая не реагирует на обезболивающие и усиливается в положении лежа;
- холодная, липкая кожа;
- недержание мочи и кала;
- парестезия (жжение, покалывание, зуд кожи), особенно на нижних конечностях.
Ранее мы писали о том, почему нельзя злоупотреблять болеутоляющими.
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