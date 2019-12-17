С наступлением холодной поры года многие люди склонны "подцепить" вирус и заболеть. Однако, как уверяют медики, не обязательно сразу же бежать в аптеку по первому симптому, здоровье можно поправить всего лишь добавив в свой рацион питания некоторые продукты.

В данном случае могут помочь печеные яблоки с медом, так как они вылечат кашель и снимут первые признаки заболевания. В особенности такой метод лечения подходит деткам.

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При насморке следует промывать носовые пазухи травяными и солеными настоями. Если болит горло, необходимо полоскать его экстрактом ромашки. Врачи советуют ввести в рацион чай из мяты, корня женьшеня или мелиссы, при этом нужно добавить прополис.

Ранее сообщалось, что какой коктейль поможет избавиться от лишнего веса, а также какие продукты влияют на иммунитет.