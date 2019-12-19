Девушка случайно закрыла медведя в авто (видео) [ Редактировать ]
В США девушка закрыла в своем автомобиле бурого медведя. Об этом пишет Euronews.
Медведь самостоятельно открыл дверь легковушки. По словам женщины, она не увидела внутри животного и закрыла транспорт.
Животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали. Однако, медведь самостоятельно разбил окно и выбежал на волю.
Ранее сообщалось, что леопард съел пятилетнего ребенка.
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