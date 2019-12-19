В США девушка закрыла в своем автомобиле бурого медведя. Об этом пишет Euronews.

Читайте также Монах умер во время игры на телефоне

Медведь самостоятельно открыл дверь легковушки. По словам женщины, она не увидела внутри животного и закрыла транспорт.

Животное пришлось спасать мужу героини, поскольку автоматические двери с первого раза не сработали. Однако, медведь самостоятельно разбил окно и выбежал на волю.

Ранее сообщалось, что леопард съел пятилетнего ребенка.