В Таиланде умер от удара током 49-летний буддийский монах Фра Руанг Йот. Инцидент произошел во время игры на мобильном телефоне, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что это является для монашеской жизни грехом. Монах должен был отправится в деревню для миссионерской работы. Вместо этого монах спрятался в своей хижине, где курил, пил кофе и играл на мобильном телефоне.

Когда спустя несколько дней другие монахи вернулись, то обнаружили, что Фра Руанг Йота мертв. Мужчину нашли в уже разлагающемся состоянии, а рядом стояла пепельница и были разбросаны кофейные пакетики.

Монах лежал с поднятыми вверх руками. По предварительным данным, его убило током во время игры на смартфоне во время зарядки.

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