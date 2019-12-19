Михаил Горбачев попал в больницу [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
"Мое здоровье требует нахождения в больнице", - сказал Горбачев журналистам.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Ранее мы писали о том, что гвоздик попал в больницу после боя с Бетербиевым.
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