Александр Гвоздик отправился в больницу для обследования / Фото: twitter.com/trboxing

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после проигранного нокаутом поединка Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) госпитализирован в клинику Филадельфии (США). Об этом сообщил комментатор ESPN на личной странице в Twitter.

По словам Дэна Рафаэля это было сделано с превентивной целью.

"Когда мы покидали арену, Гвоздик садился в машину скорой помощи. Он отправился в больницу в качестве меры предосторожности", - написал журналист.

Отметим, что противостояние украинского боксера с россиянином завершилось техническим нокаутом в 10-м раунде. Таким образом, Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге, так и не сумев взять реванш у Бетербиева за 2011 год, когда Александр уступил сопернику в любителях. Кроме того, украинец лишился титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, который перешел во владение "Белого панчера".