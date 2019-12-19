10 тисяч євро на кожного біженця - таку фінансову підтримку дає ЄС країнам-членам, готовим приймати мігрантів. Скільки їх планують прихистити наступного року та які саме країни зголосились - розкаже Олена Абрамович.

У Єврокомісії з приходом нового керівництва, з'явилась і нова посада - комісара, який має опікуватися наслідками міграції. Крісло посів колишній речник Єврокомісії - Маргарітіс Схінас. Тепер під його орудою - "просування європейського способу життя". Саме так формулюється його посада. Одним із перших звітів Схінаса стала інформація про інвестиції в інтеграцію мігрантів.

"Переселення - це європейська історія успіху, і вона повинна такою й залишатися. Країни-члени ЄС наразі роблять найбільший за всю історію внесок у справу переселення. Працюючи разом, ми можемо створювати довготривалі, ефективні й безпечні системи для захисту найвразливіших верств населення", - зазначає Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії, комісар із просування європейського способу життя.

Євросоюз планує наступного року прихистити 30 тисяч шукачів притулку з кризових регіонів. У пріоритеті мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру й Руанди. Мова саме про легальну міграцію, тобто не тих, хто ризикує дістатися морем, - а заявників з таборів для тимчасово переміщених осіб.

"Наше завдання - будувати краще майбутнє. Щоб люди, які втікають від конфліктів, могли почати нове життя. І ми робимо це не лише для них, але й для себе. Ми стаємо кращими, коли робимо добрі справи", - наголошує Ютта Урпілайнен, єврокомісарка з питань міжнародного партнерства.

На допомогу переселенцям та громадам, які їх приймають, Євросоюз за останні 4 роки витратив 8,5 мільярдів євро. Держави, які зголошуються прихистити біженців, отримують за кожного переселенця 10 тисяч євро фінансової допомоги. Чималу частку мігрантів - 5500 із передбачених 30 тисяч, уже зголосилась прийняти Німеччина. Проте Брюсселю доводиться активно шукати інших охочих.

"Ми переконані, що кожен має брати на себе спільну відповідальність у подоланні глобальних викликів. Розподіл міжнародної відповідальності - один із головних способів побороти світову проблему біженства", - зазначає Ютта Урпілайнен, єврокомісарка з питань міжнародного партнерства.

Не розв'язаним залишається питання нелегальної міграції - і там лунають значно більші числа. Лише одна Греція очікує наступного року 100 тисяч нових нелегалів. Вмовити країн-членів їх розподілити і прихистити - окреме непросте завдання для Брюсселя.