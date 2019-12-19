Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство" [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины".
Таким образом, Рада предусмотрела уголовную ответственность за "кнопкодавство".
За закон проголосовал 261 депутат.
В частности, документом устанавливается уголовная ответственность за совершение народным депутатом любым способом голосования на заседании Рады вместо другого депутата Верховной Рады.
Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. до 85 тысяч гривен).
В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.
Раньше сообщалось том, что Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.
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