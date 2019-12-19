В четверг, 19 декабря, в Украине празднуют День святого Николая. Это один из самых важных праздников в православном мире. В этот день можно загадать желание, в народе верят, что оно обязательно сбудется. Но делать это нужно правильно.

Как правильно загадать желание в День Николая Чудотворца

Есть особая молитва святому Николаю на исполнение желаний. А есть еще даже и целый обряд День Николая Чудотворца на осуществление желаемого.

Молитва Николаю Чудотворцу на исполнение желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь.

Для обряда берут икону святого Николая Чудотворца, 40 свечей и широкую тарелку с песком или солью. Зажженные свечи ставят в тарелку.

Сначала читают молитву "Отче наш", затем "Николай, Угодник Божий, помощник Божий, ты и в поле, ты и в доме, и в пути, и в дороге, на небесах и на Земле: заступись и сохрани от всякого зла. Аминь". В завершение нужно три раза перекреститься.

Затем необходимо прочитать свое покаянное письмо:

"Я, раба Божия (имя), грешна в семи смертных грехах: гордости, сребролюбии, блуде, гневе, чревоугодии, зависти, унынии и многом другом.

Простите, ослабьте, оставьте Боже, Николай Чудотворец прегрешения мои вольные и невольные, в слове и в деле, в ведении и не ведении, дневные и ночные, в уме и в помышлении, все мне прости Боже Милосердный и Николай Чудотворец. Милостивы будите ко мне грешной. Боже, Николай Чудотворец, очистите грехи мои и помилуйте меня. Не отвернитесь от меня, примите мое покояние и раскаяние.

В милосердии своем, даруйте Господи и Николай Чудотворец мне, рабе Божией (имя) здоровье. Прошу за своих детей, родителей, близких и дорогих мне людей – пусть они будут здоровы и счастливы. Не оставьте меня без Вашей помощи и наставляйте меня во всем. Пусть будет во всех делах моих Ваша воля. Пусть мой жизненный путь будет удачным и счастливым. Оберегите меня от злых, людей, от зависти, от насилия, от внезапной смерти, от несправедливости. Я хотел (а) бы принести как можно больше пользы людям, так пусть будет у меня достойная и интересная работа. Помогите мне быть поддержкой для моих детей, и дайте возможность содержать и наставлять их. Дайте познать любовь и быть любимой. Прошу Господи, Николай Чудотворец о своей Родине и о мире на Земле.

Особое прошение мое: тут нужно написать свое желание".

Затем это письмо сжигают в пламени свечей. Сами свечи должны догореть, задувать их нельзя.

Пепел от письма развеивают на ветру, чтобы оно попало на суд Божий и к святому на небеса. Остатки от свечей на год оставляют за иконой святого Николая, а затем относят и оставляют в храме.

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