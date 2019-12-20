Популярная авиакомпания запустит новый рейс из Украины [ Редактировать ]
Популярная ирландская авиакомпания Ryanair в апреле запустит новый рейс из Львова в Познань (Польша). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Отмечается, что этот рейс будет выполняться два раза в неделю. Летнее расписание Ryanair на 2020 год включает в себя 7 маршрутов, в том числе 2 совершенно новых маршрута, соединяющих Львов с Будапештом и Познанью.
По данным компании, рекордное летнее расписание позволит обслужить более 350 000 пассажиров в год из Львова.
Ранее сообщалось, что популярная авиакомпания прекращает полеты в Украину по трем маршрутам.
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