Популярная ирландская авиакомпания Ryanair в апреле запустит новый рейс из Львова в Познань (Польша). Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Читайте также Популярный украинский лоукостер открывает новые рейсы

Отмечается, что этот рейс будет выполняться два раза в неделю. Летнее расписание Ryanair на 2020 год включает в себя 7 маршрутов, в том числе 2 совершенно новых маршрута, соединяющих Львов с Будапештом и Познанью.

По данным компании, рекордное летнее расписание позволит обслужить более 350 000 пассажиров в год из Львова.

Ранее сообщалось, что популярная авиакомпания прекращает полеты в Украину по трем маршрутам.