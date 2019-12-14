Популярный итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по трем маршрутам в Украину, сообщает "Сегодня".

Речь идет о полетах по маршрутам Киев-Генуя, Харьков-Рим и Харьков-Милан. Они будут приостановлены на зимний сезон 2019/2020 годов. Причиной подобного решения в компании назвали "общее снижение пассажиропотока в этот период".

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Отметим, что последний в этом году рейс Киев-Генуя состоялся 6 декабря. Последние рейсы Харьков-Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года, а рейсы Харьков-Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были соответственно проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", – сообщили в авиакомпании.

В Ernest Airlines отметили, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут выбрать бесплатное изменение билета на альтернативные рейсы компании до 28 марта 2020 года или получить полный возврат стоимости.

Ранее сообщалось, что ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров.