Под Одессой на трассе случилось кровавое ДТП [ Редактировать ]
В Одесской области на трассе "Одесса-Рени" произошло ДТП. В результате страшной аварии погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, 31-летний водитель микроавтобуса Ford Transit совершил наезд на неизвестного мужчину, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с встречным автомобилем Toyota Camry.
В результате ДТП пешеход и 46-летний водитель легковушки погибли на месте. Водителя микроавтобуса госпитализировали в городскую больницу, а двум его пассажирам медицинскую помощь оказали на месте аварии.
По данному факту следователи открыли производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Днепре случилось жуткое ДТП с младенцем в авто, а также Mitsubishi "влетел" в мужчину и женщину.
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