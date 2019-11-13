Популярная американская студия Marvel порадовала поклонников новостью о новых супергероях, передает "Униан".

Так, уже совсем скоро фанаты комиксов увидят таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманской героиней студии.

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Глава Marvel также отметил, что всех троих можно будет увидеть сначала на стриминговом сервисе Disney+, а только потом супергерои будут задействованы в картинах студии.

Однако неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.

Ранее сообщалось, что Disney планирует перезапуск культовой серии приключений "Пиратов Карибского моря".