В Marvel появятся три новых супергероя [ Редактировать ]
Популярная американская студия Marvel порадовала поклонников новостью о новых супергероях, передает "Униан".
Так, уже совсем скоро фанаты комиксов увидят таких персонажей, как Лунный Рыцарь, Женщина-Халк и Мисс Марвел, которая станет первой мусульманской героиней студии.
Глава Marvel также отметил, что всех троих можно будет увидеть сначала на стриминговом сервисе Disney+, а только потом супергерои будут задействованы в картинах студии.
Однако неизвестно, будут ли это второстепенные персонажи или новые главные герои наравне с Мстителями.
Ранее сообщалось, что Disney планирует перезапуск культовой серии приключений "Пиратов Карибского моря".
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