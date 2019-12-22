Единственная дочь Кузьмы Скрябина неожиданно вышла замуж (фото) [ Редактировать ]
Единственная дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж. Об этом сообщил на своей странице украинский певец DZIDZIO
22-летняя девушка вышла замуж за мужчину по имени Виктор. DZIDZIO также сделал фото с молодоженами.
"Я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую красивую новую семью, за все те годы, которые они проживут в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре"" - написал DZIDZIO.
Ранее сообщалось о том, что победительница "Холостяка" внезапно вышла замуж за другого.
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