В среду, 17 июля, стало известно, что на имя легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), который более четырех лет назад трагически погиб в ДТП, прислали уведомление о штрафе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг и коллега музыканта, продюсер Владимир Бебешко.

"Привет чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!", - возмутился Бебешко. Известно, что сумма штрафа составляет 1613 гривен 35 копеек.

Пользователи сети резко отреагировали на сложившуюся ситуацию.

"Хоть бы постыдились!", "В этой стране и мертвым нет покоя", "Просто шок", "Идиотизм", "Это только у нас такой маразм может быть" - возмущались пользователи сети.

Ранее мы писали о том, что у легендарного музыканта обнаружили смертельную болезнь, а также умерла народная артистка Украины.