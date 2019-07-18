Погибшего Кузьму Скрябина оштрафовали: что произошло [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, стало известно, что на имя легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), который более четырех лет назад трагически погиб в ДТП, прислали уведомление о штрафе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг и коллега музыканта, продюсер Владимир Бебешко.
"Привет чуваки! На имя Кузьмы Скрябина только пришло сообщение о штрафе с налоговой... Не знаю, как ему об этом сообщить!", - возмутился Бебешко. Известно, что сумма штрафа составляет 1613 гривен 35 копеек.
Пользователи сети резко отреагировали на сложившуюся ситуацию.
"Хоть бы постыдились!", "В этой стране и мертвым нет покоя", "Просто шок", "Идиотизм", "Это только у нас такой маразм может быть" - возмущались пользователи сети.
Ранее мы писали о том, что у легендарного музыканта обнаружили смертельную болезнь, а также умерла народная артистка Украины.
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