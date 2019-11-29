Победительница "Холостяка" внезапно вышла замуж за другого [ Редактировать ]
Участница телешоу "Холостяк" Анна Козырь вышла замуж. Свадебное путешествие состоялось в ОАЭ.
Девушка с супругом позировали возле отеля-паруса. Анне надела облегающее белоснежное платье по фигуре из тонкого кружева.
"Напросилась я, конечно, на ваши поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами - момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитывала все! Посылаем всем огромные лучи любви", - подписала фото девушка.
А вот другую участницу "Холостяка", которая пропала недавно, нашли в больнице.
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