Турецькі та російські сили употужнили бомбардування сирійської провінції Ідліб. Напередодні внаслідок авіанальоту загинули щонайменше семеро цивільних. Десятки постраждали. За повідомленням сирійських правозахисників, майже 25 тисяч жителів провінції покинули свої домівки та рушили в бік Туреччини.

Ця країна вже прихистила близько чотирьох мільйонів біженців із Сирії. Це найбільша спільнота переселенців у світі. І за попередніми підрахунками, потенційними шукачами притулку в Анкарі є ще три мільйони сирійців.