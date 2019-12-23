Турецькі та російські сили употужнили бомбардування сирійської провінції [ Редактировать ]
Турецькі та російські сили употужнили бомбардування сирійської провінції Ідліб. Напередодні внаслідок авіанальоту загинули щонайменше семеро цивільних. Десятки постраждали. За повідомленням сирійських правозахисників, майже 25 тисяч жителів провінції покинули свої домівки та рушили в бік Туреччини.
Ця країна вже прихистила близько чотирьох мільйонів біженців із Сирії. Це найбільша спільнота переселенців у світі. І за попередніми підрахунками, потенційними шукачами притулку в Анкарі є ще три мільйони сирійців.
по теме
Анкара не буде миритись з новим потоком мігрантів із Сирії - президент Туреччини
На новий потік мігрантів із Сирії вже відреагував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що Анкара не має наміру з цим миритися
На Донбасі від ворожих обстрілів потерпає мирне населення
Поблизу селища Хутір Вільний на Луганщині бойовики застосували міномети 82 калібру. Міна пошкодила будинок місцевої жительки
У Парижі помер відомий французький модельєр
Йому було 86 років. У вісімдесятих роках Унгаро був хедлайнером модних показів. Його вбрання носили Жаклін Кеннеді, Катрін Деньов та Ізабель Аджані
На Луганщині загорівся інтернат
Пожежа у психо-неврологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині. 4 людей загинули, ще трьох ушпиталили. Про це повідомили в поліції Луганської області
Війна на Донбасі: загинув український військовий
Один військовослужбовець загинув, ще одного поранено під час ворожого обстрілу на Донбасі