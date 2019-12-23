У Європі від штормів "Ельза" і "Фабiєн" гинуть люди [ Редактировать ]
У Європі вже дев'ятеро загиблих від штормів "Ельза" і "Фабiєн". За останніми даними, двоє загинули в Португалії, семеро в Іспанії. Останнім від стихії потерпів рибалка з Каталонії - його змило хвилею у море.
У постраждалих регіонах перекриті дороги, підтоплені будинки та частково скасовано залізничні та повітряні рейси. Також там без світла залишаются понад 110 тисяч домашніх господарств.
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