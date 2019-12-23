Скайп-конференція Тристоронньої контактної групи щодо обміну заручниками запланована на сьогодні. Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми - Дарка Олыфер. Ці перемовини планували на п'ятницю, але представники ОРДЛО відмовилися.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що списки ще не затверджені, бо українська сторона прагне повернути максимальну кількість людей. Крім того, процес обміну затримується й через те, що частина полонених відмовляються повертатися на окуповані території ОРДЛО. Наступне засідання групи у Мінську заплановане на середину січня.