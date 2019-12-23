К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °C. Снег прогнозируют 25 декабря только в западных областях.



26 декабря температура воздуха в Украине начнет снижаться, а 27-го - в западных, центральных и северных областях ожидается снег и мокрый снег.



28 декабря в большинстве регионов Украины прогнозируют морозы до -1 °C. В связи с этим почти во всех областях дождь сменится снегом.

Раньше сообщалось о том, что погода в Киеве установила три температурных рекорда, а также Украину "накроет" густой туман.