Новый год - 2020: в Украину идет похолодание [ Редактировать ]
К Новому году в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
24 и 25 декабря в Украине ожидаются дожди, а температура воздуха не будет опускаться ниже 0 °C. Снег прогнозируют 25 декабря только в западных областях.
26 декабря температура воздуха в Украине начнет снижаться, а 27-го - в западных, центральных и северных областях ожидается снег и мокрый снег.
28 декабря в большинстве регионов Украины прогнозируют морозы до -1 °C. В связи с этим почти во всех областях дождь сменится снегом.
Раньше сообщалось о том, что погода в Киеве установила три температурных рекорда, а также Украину "накроет" густой туман.
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