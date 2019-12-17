25 декабря все отмечают католическое Рождество, так и королевская семья Великобритании готовится к этому празднику. Принц Уильям рассказал, что именно хочет принц Джордж на Рождество.

Шестилетний сын герцогов Кембриджских написал в письме Санте, что хочет что-то связанное с футболом и рисованием.

Читайте также Королева Елизавета ІІ нуждается в помощнике: все детали

"Он отлично рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола - он его тоже очень любит", - цитирует издание Daily Mail.