Жители Земли будут наблюдать редкое астрономическое явление, которое произойдет на католическое Рождество 25 декабря. В этот день астероид класса Aten пролетит рядом с Землей. Об этом сообщает lenta.ua.

Подобное явление ученые наблюдали в 2004 году, когда рядом с Землей пролетал астероид 99942 Apophis. Тогда астрономы рассчитали, что вероятность столкновения очень мала, но метеорит может вернуться в 2029 году, поэтому предсказать его поведение очень сложно.

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Расстояние между планетой и небесным телом составит примерно 7 миллионов километров.

Вероятность падения астероида на Землю в этот раз равна нулю, поэтому жителям планеты не стоит беспокоиться.

Все же данным метеоритам присвоен класс Aten, который означает, что объекты являются потенциально опасными.

Данные астероиды кружат по орбите вокруг Земли, поэтому малейшее отклонение от траектории может привести к катастрофе.

Ранее сообщалось о том, что в космосе состоялась первая женская прогулка, а также на спутнике Сатурна найдены новые признаки жизни.