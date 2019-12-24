Мужчины забили знакомых до смерти за еду [ Редактировать ]
В Кривом Роге пьяные мужчины до смерти забили двух знакомых. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Трое пьяных мужчин обвинили знакомых в краже техники и еды. Между ними завязалась драка, во время которой они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела.
Мужчины скончались от полученных ударов. Полиция задержала подозреваемых.
Ранее сообщалось, что на Теремках нашли труп молодого парня, а также в Харькове мужчина угодил под поезд.
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