В Кривом Роге пьяные мужчины до смерти забили двух знакомых. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Трое пьяных мужчин обвинили знакомых в краже техники и еды. Между ними завязалась драка, во время которой они нанесли двум потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в различные участки тела.

Читайте также На Волыни в серьезном ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами

Мужчины скончались от полученных ударов. Полиция задержала подозреваемых.

Ранее сообщалось, что на Теремках нашли труп молодого парня, а также в Харькове мужчина угодил под поезд.