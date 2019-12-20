19 декабря, на трассе Львов-Рава-Русская произошла страшная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

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"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль Ford Fiesta, которым управлял 41-летний иностранец и грузовик DAF под управлением 38-летнего жителя Сокальского района. В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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