Под Львовом произошла ужасающая авария на трассе [ Редактировать ]
19 декабря, на трассе Львов-Рава-Русская произошла страшная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.
"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль Ford Fiesta, которым управлял 41-летний иностранец и грузовик DAF под управлением 38-летнего жителя Сокальского района. В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.
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