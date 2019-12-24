В Киеве пьяная женщина устроила ДТП. Она врезалась в Toyota, Renault и протаранил "Богдан". В больницу попали шесть человек. Об этом сообщает Информатор.

67-летняя женщина на Renault, устроила массовое ДТП. После чего не смогла уехать,поскольку машина получила серьезные повреждения. Шесть пассажиров попали в больницу.

Читайте также В Украине из-за снегопадов ограничили движение в трех областях

Как позже выяснилось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Драггер показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз.