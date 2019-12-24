Пьяная пенсионерка устроила массовое ДТП [ Редактировать ]
ДТП в Киеве / Фото: kiev.informator.ua
В Киеве пьяная женщина устроила ДТП. Она врезалась в Toyota, Renault и протаранил "Богдан". В больницу попали шесть человек. Об этом сообщает Информатор.
67-летняя женщина на Renault, устроила массовое ДТП. После чего не смогла уехать,поскольку машина получила серьезные повреждения. Шесть пассажиров попали в больницу.
Как позже выяснилось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Драггер показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз.
по теме
Prev Next
24 декабря 2019 09:22
Пассажиры на ходу остановили трамвай
В Германии мужчины остановили трамвай, из-за того что их водитель потерял сознание
22 декабря 2019 16:34
Космический корабль Starliner возвращается на Землю
Космический корабль Starliner компании Boeing вернут на Землю, из-за неудачного испытания
22 декабря 2019 15:12
В Краматорске мужчина дважды напал на полицейских
В Краматорске мужчина дважды напал на полицейских
22 декабря 2019 13:54
Ужасающая авария в Гватемале забрала 22 жизни
В Гватемале произошла жуткая авария