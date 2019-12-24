Некоторые граждане Украины ошибочно полагают, что микрофинансовые организации готовы предоставлять займы на карту без отказа всем обратившимся. Однако это не так: теоретически, любая МФО может отклонить ваш запрос. Поэтому отнестись к подаче заявки стоит крайне ответственно и внимательно. Рассмотрим основные правила оформления микрозаймов, позволяющие получать от кредитных компаний положительное решение.

В какую МФО обратиться за займом?

Вы можете выбрать для подачи онлайн заявки любую микрофинансовую организацию, условия сотрудничества с которой устраивают вас целиком. Главное, чтобы МФО была лицензирована. Наличие действующего Свидетельства о регистрации от "Нацкомфинпослуг" гарантирует, что:

Кредитор осуществляет свою деятельность в соответствии с законом. Никаких скрытых комиссий и платежей в договоре микрокредитования не окажется;

При возникновении споров с компанией, например, по звонкам от коллекторов, ваши права будут защищены регулятором;

Переданная вами организации персональная и платежная информация не будет доступна сторонним лицам. Она будет использована и удалена, или сохранена в зашифрованном виде.

Проверить наличие и актуальность Свидетельства МФО можно на сайте Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, указав наименование и код компании.

Правила оформления онлайн заявки

Есть несколько рекомендаций, которые позволят повысить вероятность получения положительного ответа от МФО и ускорить процесс рассмотрения вашей заявки. Разберем основные из них.

Предоставляйте максимальное количество сведений

Чем большее количество данных получит о вас и от вас кредитор, тем больше доверия вы вызовете у него. Максимально внимательно представители МФО относятся к тому, насколько подробно потенциальный клиент рассказывает:

О трудоустройстве: занимаемой должности, общем стаже работы, предприятии-работодателе. Не бойтесь оставлять контактную информацию своей фирмы - адрес, номер телефона. Микрофинансовая организация воспользуется ей только в том случае, если вы решите отказаться от выплаты долга и начнете скрываться. Звонить с проверками предоставленных вами сведений кредитор в процессе регистрации не станет;

Об образовании: претенденты на займ, имеющие высшее образование, всегда кажутся МФО потенциально более платежеспособными клиентами. Ведь в случае потери работы, остаться без нового места трудоустройства у них меньше рисков;

О семейном положении: больше доверия вызывают семейные люди с детьми. Вероятность того, что такие заемщики решат "пропасть" и не выплачивать долг, существенно меньше;

Об источниках дополнительных доходов: если вы получаете дополнительные деньги от аренды недвижимости или, например, транспорта, у вас есть пенсия, стипендия и/или зарплата от подработки, расскажите об этом компании.

Рассчитывать на лояльное отношение МФО, скрывая информацию о себе и заполняя анкету на займ "без подробностей", не следует.

Не пытайтесь скрыть информацию кредитной истории

Несмотря на то, что МФО сообщают, что не рассматривают кредитные досье претендентов на займ, это неверно. Информация кредитной истории изучается ими в обязательном порядке. Однако наличие записей в ней о прежних нарушениях финансовой дисциплины не становится причиной отклонения запросов от кандидатов.

Если в прошлом вы допускали просрочки и/или у вас есть активные займы, не пытайтесь скрыть это от кредитора. Он узнает эти данные и без вас, и ваша попытка утаить информацию сработает против вас. По той же причине не нужно также занижать величину текущих долговых обязательств.

Будьте грамотным, честным и не торопливым заемщиком

Предоставляйте сведения, соответствующие действительности, т.к. МФО может проверить любые из них. Попытка обмана со стороны заемщиков - самая распространенная причина отказа в микрокредитовании. Кандидаты на финансовую помощь рассказывают об имуществе, которого у них нет, указывают неверные контакты и места трудоустройства. И в результате сталкиваются с отказом в деньгах.

Торопиться с подачей онлайн заявки на микрокредит и прохождением регистрации мы не советуем потому, что все большее количество МФО используют специальные программы, позволяющие контролировать поведение посетителей сайта. Если вы не изучите условия микрокредитования, не посмотрите раздел со способами погашения долга, это не станет причиной отказа. Однако будет дополнительным фактором "против".

Грамотность для заемщиков МФО также важна. Если вы окажитесь не способным правильно написать свое имя или, например, название организации-работодателя, это будет еще один "минус". Более того, если ваша анкета станет рассматриваться роботом, слова с ошибками не будут им поняты (заявка будет передана кредитному специалисту на дополнительное рассмотрение).

Авторизуйтесь на сайте через соц.сети или при помощи Bank ID

Если МФО предоставляет такую возможность, при регистрации на сайте авторизуетесь через Bank ID или социальные сети. Вы повысите уровень доверия к себе, можете рассчитывать на большую сумму микрокредита, и получение ответа в сокращенные сроки.

Кто будет рассматривать вашу заявку, и в какие сроки?

Период принятия решений у МФО напрямую зависит от того, кто именно рассматривает запросы потенциальных заемщиков. Это может быть специальная скоринг программа, и тогда ответ кандидаты на микрокредит получают в течение 1-10 минут максимум. Или кредитный эксперт, которому на анализ информации и оценку платежеспособности претендента требуется до 15-30 минут времени.

Если анкета заполнена неграмотно (множество слов, которые бот не может распознать) или не целиком (пропущена важная для принятия решения информация, например, контакты), робот не отклонит заявку. Но и не одобрит ее. Он передаст ее на рассмотрение кредитному эксперту, что обернется для заемщика потерей времени и необходимостью прохождения дополнительного телефонного собеседования (для уточнения данных). Не менее важно и то, что роботы отвечают в режиме 24/7 без праздников и выходных, а кредитные эксперты - только в рабочее время компании.

Автоматическое одобрение заявки - миф или реальность?

Стараясь заинтересовать потенциальных клиентов, микрофинансовые компании Украины начали предлагать:

Займы под 0% в сутки всем новым заемщикам;

Долгосрочные кредиты по паспорту и ИНН на период от двух-трех месяцев до одного года;

Ссуды, которые можно получать круглосуточно переводом на карту.

Еще одно интересное предложение - "автоматическое одобрение займов". Что оно означает в реальности? Только то, что микрофинансист использует специальную программу проверки, способную дать ответ по запросу за считанные минуты. Иными словами, непосредственно 100% одобрения сразу после отправки онлайн заявки ожидать в данном случае не следует.

Скоринг программы "автоматического одобрения" используют сложные алгоритмы проверки предоставляемой кандидатом на займ информации. Они работают безошибочно и по-настоящему быстро. Могут ли они отклонить вашу заявку? Естественно. Количество параметров, по которым оценивается возможный клиент, может быть разным. Поэтому если один бот отказал вам в микрокредите, это не означает, что его "коллега" сделает то же самое.

Однако говорить о том, что "автоматического одобрения" на рынке микрокредитования не существует, также неправильно. Если вы - постоянный и благонадежный заемщик определенного кредитора, и всегда вовремя выплачиваете долги, то можете рассчитывать на автоодобрение от него. Все данные вашей анкеты, а также сведения о ранее проведенных проверках и верификации карты, будут находиться в информационной базе организации. Поэтому получив от вас очередной запрос на финансовую помощь, компания просто обратится к этой базе. А не начнет повторную оценку вас в качестве должника.

При этом МФО, использующая программу "автоматического одобрения", может и не дать моментальный положительный ответ по запросу - в том случае, если вы допускали просрочки. Проверка может быть проведена роботом заново, ваша заявка может быть как принята, так и отклонена.

В какой МФО вероятность отказа минимальная?

Если вы хотите минимизировать вероятность получения "нет" от микрофинансовой организации, рекомендуем вам:

Обратиться за помощью в новую МФО. Начинающие компании вынуждены сотрудничать даже с теми клиентами, от которых другие микрофинансисты уже отказались. В целях привлечения заемщиков, именно новые кредиторы чаще других проводят всевозможные акции и раздают бонусы, не требуют многочисленных документов и не осуществляют долгих проверок претендентов на займ;

Прикреплять к анкете скан-копии или фотографии документов. Делайте это даже в том случае, если кредитная организация не настаивает на загрузке фото и сканов. Вы продемонстрируете МФО тот факт, что не желаете уклоняться в дальнейшем от выплаты долга;

Не подавать заявки во все организации за один раз. Веерная подача запросов отражается в кредитном досье, и считается фактором "против" заемщика;

По возможности, рассчитаться с долгами. МФО будет учитывать все ваши задолженности - по кредитным картам, алиментам, налогам и, например, коммунальным услугам.

Если вы - не благонадежный клиент, предположим, с ухудшенной кредитной историей, запрашивайте минимальную сумму на возможно длительный срок.