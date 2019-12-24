Мужчина решил вшить ключ от своего электромобиля Tesla в руку, чтобы не терять. Об этом сообщает FOX 13.

На эту авантюру согласилась лишь одна студия пирсинга, ведь везде он получал отказ. Эту манипуляцию они смогли успешно провести.

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Но он не остановился на этом и начал зашивать все беспроводные ключи, которые у него только были.

Теперь Бен Воркман способен открыть дверь своего офиса, зайти в учетную запись своего компьютера и даже поделиться контактной информацией по беспроводной сети.