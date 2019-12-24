Владелец Tesla зашил ключ в руку [ Редактировать ]
Тесла / Фото: pinimg.com
Мужчина решил вшить ключ от своего электромобиля Tesla в руку, чтобы не терять. Об этом сообщает FOX 13.
На эту авантюру согласилась лишь одна студия пирсинга, ведь везде он получал отказ. Эту манипуляцию они смогли успешно провести.
Но он не остановился на этом и начал зашивать все беспроводные ключи, которые у него только были.
Теперь Бен Воркман способен открыть дверь своего офиса, зайти в учетную запись своего компьютера и даже поделиться контактной информацией по беспроводной сети.
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