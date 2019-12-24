Известный футболист перенес инсульт [ Редактировать ]
Защитник австрийского клуба "Зальцбург" Патрик Фаркаш перенес инсульт, передает "УНН".
27-летний футболист на базе австрийского клуба потерял сознание, а потом не мог двигаться и разговаривать.
"У меня нет секретов от других, и каждый болельщик должен знать, что со мной случилось тогда: это был инсульт. Я думал о том, что же со мной произошло. В какой-то момент предположил, что это конец и я могу умереть", - написал футболист.
Также австриец добавил, что хочет оставить эту историю позади.
Ранее сообщалось, что умер знаменитый спортсмен.
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