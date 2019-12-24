На 81-м году ушел из жизни знаменитый новозеландский бегун Питер Снелл, сообщает "Сегодня".

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Питер Снелл - трехкратный Олимпийский чемпион в беге на 800 м и 1500 м, единственный бегун после 1920-го года, сделавший дубль, победив на 800 м и 1500 м на одной Олимпиаде в 1964 году.

Также он стал двукратным чемпионом Игр Содружества, устанавливал мировые рекорды на дистанциях 800 м, 880 ярдов, 1000 м и одну милю. За свою карьеру он обновил шесть мировых рекордов.

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