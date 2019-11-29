Люди, которые следят за своим здоровьем, должны в первую очередь обращать внимание на свой рацион питания. Таким образом можно не только выглядеть хорошо, но и чувствовать себя превосходно. Медики рассказали, какие продукты могут спровоцировать инсульт.

В первую очередь стоит обратить внимание на жирное мясо, поскольку оно содержит большое количество трансжиров. Данный продукт должен потребляться в строго ограниченном количестве, поскольку последствия могут быть весьма плачевными.

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Также следует вообще отказаться от промышленно переработанных товаров. В этой продукции содержится большое количество гидрогенизированого масла - крайне опасное вещество для сердечно-сосудистой системы. Кроме этого не стоит налегать на колбасные и копченные изделия.

В них много канцерогенов, провоцирующих инсульт и инфаркт. Лучше всего перейти на средиземноморскую диету, которая богата на витамины и минералы, а также содержит большое количество клетчатки. В случае необходимости можно обратиться к эксперту. Диетолог составит оптимальный рацион для конкретного случая.

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