Погода на 26 декабря: синоптики удивили прогнозом [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, в Украине ожидаются туманы, дожди и даже мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, в четверг пройдут дожди в большинстве областей, на Западе будет преобладать уже мокрый снег.
"Температура воздуха ближайшей ночью и завтрашнего дня практически одинакова, + 3 + 7 градусов, на Западе около 0 +3 градуса, в Крыму до +9 градусов", - говорится в сообщении.
В Киеве 26 декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах 5-6 градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшилась погода.
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