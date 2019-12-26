Ялинку з ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, що комплектуючі - це переважно заборонені Мінськими домовленостями снаряди. На їх пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть - якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево - проблем з матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості - обстріли є щодня.

Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, - жартують армійці.