Українські військові зробили ялинку з ворожих снарядів [ Редактировать ]
Ялинку з ворожих снарядів зробили українські військовики, які боронять рубежі на Маріупольському напрямку. Бійці кажуть, що комплектуючі - це переважно заборонені Мінськими домовленостями снаряди. На їх пошуки витратили 20 хвилин. Кажуть - якби хотіли змайструвати 10-метрове дерево - проблем з матеріалом також би не виникло. Адже попри всі домовленості - обстріли є щодня.
Несвяткову ялинку можуть передати найманцям у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту, - жартують армійці.
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