В четверг, 26 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $27. За неделю курс вырос на $7.

Теперь за монету предлагают $7239.48.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $125.28;

$125.28; Litecoin $40.15;

$40.15; Bitcoin Cash $186.15.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.