Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В четверг, 26 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $27. За неделю курс вырос на $7.
Теперь за монету предлагают $7239.48.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $125.28;
- Litecoin $40.15;
- Bitcoin Cash $186.15.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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