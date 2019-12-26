На різдвяному столі гусак з яблуками і солодкий пиріг "штоллєн", а на талії кілька нових сантиметрів. Німці вже почали скидати зайву вагу, набрану за свята. Як саме - розкаже Тетяна Логунова.

Після різдвяного столу на пробіжку. Аби скинути зайві кілограми, набрані під час святкогового частування. На Різдво німці ласують гусаком із яблуками, картопляним салатом, ковбасками і солодкими кексами. І уся ця їжа, м'яко кажучи, аж ніяк не дієтична.

П'ять кілометрів лісом. Колону бігунів очолює Санта-Клаус, решта учасників міні-марафону теж намагаються вдягти щось святкове і, головне, добігти до кінця.

Це просто фантастично. Сьогодні зранку йшов дощ, а під час забігу вийшло сонце. І я радий, що долучилося так багато людей! Бажаю усім зустріти Новий рік здоровими.

"Якщо чесно, я гусака цього року не їла, але вирішила побігти за компанію. І це чудово. Веселого Різдва".

А цій групі більше до душі водні процедури. До того ж і водичка цієї зими незвично тепла - плюс п'ять градусів.

"Вода освіжає, але вона не холодна. Витримуєш без проблем", - говорить Адреас Байєр, житель Берліна.

"Наскільки я пам'ятаю, минулого року цієї пори озеро вже взялося кригою. Але зими справді стають все теплішими. І нагода скупатися в ополонці випадає максимум двічі на рік", - говорить Маріон Келер, жителька Берліна.

Обов'язковий атрибут різдвяного купання - святковий дрес-код. Крім купального костюма, кожен має запозичити щось з гардеробу Санта-Клауса. Наприклад, вбратися у червону шубу, причепити білу бороду чи надягти шапку. Після купання різдвяні пісні і серйозні розмови. Про еко-активістку Грету Тунберг і її боротьбу зі змінами клімату.

"Грета має рацію. Вірніше, науковці, яких цитує Грета. І ми теж вже помічаємо це глобальне потепління. Скільки у нас сьогодні? Повітря - шість градусів тепла, вода - десь п'ять. Хіба ж це холодно? ", - говорить Ян Мюллер, житель Берліна.

Наступного разу берлінські моржі купатимуться у січні, у перший день нового року. Синоптики обіцяють сніг.