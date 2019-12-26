В четверг, в Харькове во время заседания суда прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, вследствие которого погибли четверо людей, потому что Россия включила их в список на обмен. Об этомом сообщает hromadske.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены (Сергей) Башлыков, (Владимир) Дворников и (Виктор) Тетюцкий", - сказал он.

В связи с этим сторона обвинения просит суд освободить всех троих из-под стражи под личное обязательство. Отмечается, что перед этим прокурор заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а потом он попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

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Вместе с тем, сторона потерпевших выступает против обмена.

"Мы категорически возражаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включения в список, привели к прецеденту, когда Россия сможет включать даже наркобаронов", - подчеркнул адвокат потерпевших Олег Головков.

Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.