В воскресенье, 29 декабря, Украина и так называемые "республики" Донбасса проведут обмен пленными. Операция обмена пройдет на контрольном пункте пропуска "Майорск". Об этом сообщают российские СМИ.

На видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.

Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.

Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.

Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.