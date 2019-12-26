Обмен пленными: в России назвали дату и место [ Редактировать ]
В воскресенье, 29 декабря, Украина и так называемые "республики" Донбасса проведут обмен пленными. Операция обмена пройдет на контрольном пункте пропуска "Майорск". Об этом сообщают российские СМИ.
На видеоконференции 23 декабря стороны договорились о гибкой формуле обмена, чтобы больше не откладывать его. Однако перед самим обменом 27-28 декабря предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ.
Затем будет сформулирована окончательная формула (обмена пленными, - ред.). Однако, покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.
Также сообщается, что до этого предполагалась обменять порядка 300 человек.
Раньше сообщалось о том, что условия освобождения пленных согласованы. А также Зеленский хочет упростить получение гражданства военным и беженцам из России.
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