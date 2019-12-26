В четверг, 26 декабря, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина и Россия могут подписать контракт по транзиту газа уже на этих выходных. Об этом пишет "РБК-Украина".

Украина и Россия должны согласовать ряд документов, в том числе и об отказе от исков друг к другу.

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Речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления. В Офисе президента уверены, что Украина от такого контракта только выиграет.

"Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт", - заявил Ермак.

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