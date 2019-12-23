В течение ближайших 5 лет плата "Газпрома" украинскому "Нафтогазу" за транзит российского газа через территорию Украины не будет меняться. Об этом сказал вице-премьер России Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

Россия и Украина договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет. Такое заявление он сделал во время доклада российскому премьеру Дмитрию Меведеву.

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"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих услуг, агентских услуг по транзиту и транспортировки газа, который является твердым и определен на все пять лет", - сказал Козак.

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