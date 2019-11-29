В пятницу вечером, 29 ноября, на Лондонском мосту произошла стрельба. Полиция подтвердила, что нападение было террористическим актом. Об этом сообщает SkyNews.

Нападавший, в которого стреляла полиция на Лондонском мосту, умер. Правоохранители добавили, что подозреваемый был одет в обманное взрывное устройство.

"Полиция также подтвердила, что нападение было террористическим актом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на футбольном поле прогремела стрельба.