Стрельбу на Лондонском мосту признали терактом [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 29 ноября, на Лондонском мосту произошла стрельба. Полиция подтвердила, что нападение было террористическим актом. Об этом сообщает SkyNews.
Нападавший, в которого стреляла полиция на Лондонском мосту, умер. Правоохранители добавили, что подозреваемый был одет в обманное взрывное устройство.
"Полиция также подтвердила, что нападение было террористическим актом", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на футбольном поле прогремела стрельба.
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