Момент стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии засняли на видео. Соответствующее видео опубликовал телеканал NBC Bay Area.

На видео слышны крики испуганных посетителей.

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.

Одного подозреваемого в стрельбе задержали. Однако место происшествия до сих пор считают опасным, поэтому людей призвали пока держаться как можно дальше от этого района.

#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ



[Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh