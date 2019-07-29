Стрельбу на фестивале еды засняли на видео [ Редактировать ]
Момент стрельбы на фестивале еды в городе Гилрой на западе Калифорнии засняли на видео. Соответствующее видео опубликовал телеканал NBC Bay Area.
На видео слышны крики испуганных посетителей.
В результате стрельбы на гастрономическом фестивале погибли четверо людей, включая стрелка и не менее 15 получили ранении.
Одного подозреваемого в стрельбе задержали. Однако место происшествия до сих пор считают опасным, поэтому людей призвали пока держаться как можно дальше от этого района.
#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ— NBC Bay Area (@nbcbayarea) July 29, 2019
[Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh
Ранее сообщалось, что в запорожском кафе произошла стрельба, а также в Киеве во дворе обстреляли автомобиль.
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