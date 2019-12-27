Літак із сотнею людей на борту цієї ночі розбився в Казахстані. За інформацією ВВС, нині підтверджено 9 смертей, доля решти пасажирів поки що невідома.

Повітряне судно авіакомпанії Bek Air прямувало за маршрутом Алмати - Нур-Султан. За попередньою інформацією, літак зазнав аварії невдовзі після злету через густий туман. Наразі на місці авіатрощі працюють рятувальники.