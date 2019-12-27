Получение гражданства для добровольцев: Кабмин принял решение [ Редактировать ]
Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, которая является первым шагом для получения гражданства. Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм. Важно, что решение правительства упрощает подачи документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства", - отметил глава Кабмина.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин одобрил законопроект о труде, а также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
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