В пятницу, 27 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление. Так, политик рассказал, что цены на транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными.

"Для этого Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Регулятор формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - сказал Гончарук.

Премьер-министр отметил, что задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов; контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование; способствовать развитию конкуренции на рынке.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о труде, а также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.