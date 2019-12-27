1 млн новых рабочих мест: Кабмин одобрил законопроект о труде [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о важном решении Кабинета министров Украины.
"Реформа рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца. Правительство одобрило законопроект о труде", - сообщил глава Кабмина.
Пять ключевых нововведений:
- сохранение и расширение социальных прав работников;
- увеличение количества легальных рабочих мест;
- равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;
- повышение доходов работников по всей Украине;
- гармонизация украинского законодательства с европейским.
"Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива - это о лучшей работе, высокую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", - добавил премьер-министр.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
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