Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о важном решении Кабинета министров Украины.

"Реформа рынка труда - 1 млн новых рабочих мест за 5 лет и поиск новой работы за 2 месяца. Правительство одобрило законопроект о труде", - сообщил глава Кабмина.

Пять ключевых нововведений:

сохранение и расширение социальных прав работников;

увеличение количества легальных рабочих мест;

равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда;

повышение доходов работников по всей Украине;

гармонизация украинского законодательства с европейским.

"Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива - это о лучшей работе, высокую зарплату и новые карьерные возможности для каждого", - добавил премьер-министр.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.