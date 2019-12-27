В Киеве "скорая" отказалась приехать на вызов [ Редактировать ]
В Киеве "скорая" отказалась приезжать на вызов на Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает на Facebook-странице Ольга Горб.
"Я вызываю 103. Поднимают трубку, озвучиваю: "Мужчина, приступ, центральный ж/д вокзал. Меня перебивают и слышу в ответ: "Мы вызовы на центральный ж/д вокзал не принимаем, ищите медпункт вокзала". И в трубке гудки. Что? Скорая помощь не принимает вызов?" - изумилась Ольга Горб.
Женщина рассказала, что они начали срочно искать медпункт. Но со второго раза "скорая" все же приняла вызов. На место ЧП пришли медики, которые работают на вокзале.
"Мужчине с приступом невероятно повезло с проходящим мимо парнем со спортивным телосложением. Он точно знал, как оказывать доврачебную помощь", - рассказала девушка.
Ранее сообщалось, что на Волыни произошло страшное ДТП с рейсовым автобусом, а также под Львовом грузовик переехал мужчину.
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