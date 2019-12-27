В Белой Церкви Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, один из них умер, сообщает "РБК-Украина".

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Известно, что двое мужчин 45 и 58 лет приобрели алкоголь у 71-летней жительницы села Поправка. Один мужчина умер по пути в больницу, а второго экстренно госпитализировали.

Отмечается, что у 71-летней пенсионерки обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью. По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что во Львове угарным газом отравился ребенок.